مشروب تناوله صباحًا لتقوية الرغبة الجنسية والقلب والحماية من السرطان

كثير منا لا يفكر فى تناول مشروبات في الصباح الباكر سوي القهوة أو الشاى، كوننا لا نعلم فوائد بعض المشروبات الآخري والتي قد تكون أكثر أهمية وتساعدنا على إمداد الجسم بقيمة غذائية عالية.

أوضح موقع " هيلث" الأمريكي في تقرير له، أن تناول كوب من الحليب باللبن مضاف إليه العسل والقرفة، يعمل على إمداد الجسم بعناصر غذائية عديدة، لعل أهمها عنصر اليوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم، ويساعد على منح الجسم الفيتامينات، بالإضافة إلى أنه مصدر ممتاز للمواد المضادة للأكسدة التي تقى من خطورة الإصابة بالسرطان، ويعزز صحة القلب.

ووفقا لما جاء في الموقع، يعمل المشروب على التصدى للمشاكل الجنسية لدي الرجال كونه يزيد من تدفق الدم إلي الأعضاء التاسلية، ويحمي من الإصابة بتليف الكبد.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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