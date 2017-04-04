7 حقائق عن مطاعم الوجبات السريعة.. سلطات غير صحية وقهوة ضارة

شيماء مصطفى

مطاعم الوجبات السريعة أصبحت جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، ومكانًا أساسيًا للأطفال والشباب لقضاء الأوقات.

تسعى المطاعم لجذب أكبر قدر من الزبائن لها، بواسطة إغراءات كثيرة منها تنوع الأطعمة وتحضيرها بشكل جذاب وإضافة نكهات شهية تجذب الناس.

وهناك أشياء يقوم بها العاملين في مطاعم الوجبات السريعة، يخفونها عنك لما تسببه من تأثر عليك بشكل سلبي وقد لا ترغب في معرفتها، ونبرز أهمها بحسب موقع "bright side".

- اختيار ألوان معينة لتفتح شهيتك: تستخدم مطاعم الوجبات السريعة ألوان الأحمر والأصفر بشكل خاص مثل الصلصة والخردل، لإغرائك لتناول الطعام، وتقوم هذه الألوان على جذبك للطعام، حيث وجد خبراء أن 85% من الناس يطلبون أكثر مما كانوا يُريدون عندما عُرض عليهم أصناف أخرى من الطعام.

- التسرع في طهي البرجر: في مطاعم الوجبات السريعة يتم إعداد وجبات البرجر في ثوانٍ معدودة، وذلك لتوفير الوقت، فيتم طهي شريحة البرجر لمدة لا تزيد عن 30 ثانية، بعدما يتم طهيها مسبقًا، وتعرض البرجر للحرارة لثوانٍ فقط قد لا يسمح بنضجها بشكل جيد.

- تصميم الطعام للأكل بسرعة: تقوم مطاعم الوجبات السريعة بإعداد طعامها بحيث يتم مضغه بشكل أسرع حتى تطلب كميات أكبر ومن ثم تحقق المطاعم أرباح أكثر، وفي هذه المطاعم يتم مضغ الطعام في المتوسط 12 مرة، بينما في خارجها يتم المضغ 15 مرة.

- السلطة ليست صحية بما يكفي: تقدم المطاعم العديد من السلطات بجانب الوجبات الأساسية، وربما قد تعتقد أن هذه السلطات تحتوي على سعرات حرارية أقل لكن هذا ليس حقيقيًا.

- القهوة ضارة بالجهاز العصبي: بعض مطاعم الوجبات السريعة تقدم القهوة، في اكواب مصنوعة من الستايروفوم بدلًا من الأكواب الورقية للقهوة، وتحتوي هذه الأكواب على مادة كيميائية، تنتقل إلى القهوة عندما تتعرض لظروف حارة، ويُمكن أن يكون لها تأثير على الجهاز العصبي، وهو ما سيؤدي لإصابتك بالاكتئاب وخفض التركيز.

- إضافة السليكون للبيض: يدخل البيض في العديد من الوجبات في مطاعم الوجبات السريعة، منها على البرجر، لكن في هذه المطاعم يحتوي البيض الحقيقي على خليط من الجليسرين وديميثيلبوليسيلوكسان وهو من أشكال السيليكون والمضافات الغذائية E552 لتحسين الطعم وجعل البيض يبدو طازجًا.

- المشروبات العازية ليست عادية: البعض يُفضّل المشروبات الغازية التي في المطاعم السريعة بالأخص عن أي مكان آخر، ويرجع ذلك لأن هذه المطاعم تصنع المشروبات الغازية بشكل لذيذ مما يجعل الزبائن يقبلون عليها، وتصنع من مواد مكثفة مع المياه التي تجعل المشروب دائمًا لذيذًا.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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