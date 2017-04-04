تعرف على موعد انتهاء أزمة «جنون سعر الطماطم»

شيماء مصطفى

قال أحمد عزمي، أحد تجار الخضار "قطاعى" بسوق 6 أكتوبر أن سبب الارتفاع الجنونى فى أسعار الطماطم هذه الأيام يعود لقلة المعروض في الاسواق؛ لافتا إلى أن الإسماعيلية هى المحافظة الوحيدة التى تنتج الطماطم على مستوى الجمهورية فى الوقت الراهن، مضيفا أن إنتاجها من المفترض أن يغطى احتياجات الجمهورية والتصدير للخارج.

وأوضح "عزمي" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن مواسم الطماطم تتداخل مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن هذه المواسم يتخللها فواصل أحدهم فى الربيع "أى فى الوقت الحالى" مؤكدا أن أزمة ارتفاع سعر الطماطم ستنتهى خلال 20 يوما باقصى تقدير مع بدء موسم البحيرة وكفر الشيخ.

وأكد "عزمى" أن تجار الجملة والموردين لهم دور فى الأزمة ولا يشغل بالهم المواطن العادي، كما أن التجار الليبيين لهم دور أيضا حيث يقومون باستيراد كميات كبيرة من الاسواق المصرية، لافتا إلى أن تجار الجملة المصريين يفضلون البيع لهم، عن البيع لتجار التجزئة المصريين بسبب المكاسب التى تعود عليهم.

ودشن رواد التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حملة لمقاطعة الطماطم لمدة 72 ساعة، بسبب ارتفاع أسعارها التي سجلت 12 جنيهًا.

وعبر رواد التواصل الاجتماعي، عن استيائهم الشديد نتيجة عدم وجود رقابة لمواجهة ارتفاع الأسعار، قائلين "قربنا نقاطع أنفسنا بسبب استمرارية مقاطعة السلع التى ترتفع سعرها فى الأسواق"، لافتين إلى أنهم غير قادرين على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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