حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: لا بد من الحذر الشديد في بعض الأحيان لئلا ترتكب أخطاء جسيمة، ولا سيما أن هناك من ينتظر أي خطوة ناقصة منك



عاطفياً: تتفق مع الشريك على عدة أمور، ولن تتركا أي خلاف يتفاقم لئلا تقعا في المحظور الذي لا تحمد عقباه



صحياً: تشعر اليوم ببعض الكسل الناتج من نقص في المناعة قد يؤدي إلى انخفاض في نشاطك

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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