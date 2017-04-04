بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

سمر العشري

نجح أهالي قرية ميت نما بمحافظة القليوبية، في اصطياد تمساح مفترس من بين 3 تماسيح عائمة في مجرى الترعة البولاقية، التي تبدأ من محطة شبرا الخيمة مرورا بعشرات القرى بالمحافظة، الأمر الذي أدى إلى حالة من الرعب بين أهالي قرية ميت نما والقرى المجاورة لها.

وأفاد أهالي قرية ميت نما بعد تمكنهم من اصطياد التمساح المفترس، الذي يبلغ طوله حوالي 160 سم، بأن التمساحان الآخران فرا إلى عمق الترعة ولم يستطيعوا التوصل إليهم، مما دفعهم إلى إخطار الجمعية الزراعية، ووزارة الري للتدخل السريع واصطياد التماسيح قبل أن تقتل أبناء القرية.

ومن جانبها فقد أكدت مدير الإدارة العام لتوزيعات مياه الري سابقا، المهندسة “هدى عبد العزيز”، على أن انتشار التماسيح في نهر النيل وفروعه، لم يظهر إلا بعد عام 2011، وخاصة بعد بدء بناء سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أن بناء السد تسبب في نقص منسوب المياه في نهر النيل، وخاصة في بحيرة ناصر، مما أدى إلى هروب عدد كبير من التماسيح إلى عمق النهر، حتى وصلت إلى القاهرة ومحافظات الدلتا بهذا الشكل.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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