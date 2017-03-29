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حظك اليوم برج الدلو الخميس 30/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 30/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الخميس 30/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: أحداث غير متوقعة تثير نوعاً من الغيرة لدى أحد الزملاء، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً 

عاطفياً: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعاً من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر 

صحياً: تعود إلى ممارسة عملك ونشاطك كما السابق بعدما تغلبت على المرض

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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