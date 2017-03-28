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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: يريحك هذا اليوم من بعض الالتباس والغموض، إذا يعاود مركور سيره المباشر في برج الدلو ويزل الالتباسات السابقة.

عاطفياً: قد تجد نفسك مجبراً على اتخاذ قرارات مهمة، لكنّ العقبة تكمن في رفض الشريك لهذه القرارات

صحياً: أمام المأكولات الشهية الكل معرّض للإغراء، لكن القليل من الإرادة يحول دون ذلك

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر:ارب حظ

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