حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: القمر الجديد في برج الحمل مناسب جداً لك، ويحمل معه خبراً جيداً، ويزداد اهتمامك بالتفاصيل الصغيرة، وكشف الأخطاء وعرضها.



عاطفياً: قد تميل إلى التملكية والغيرة وتضع الشريك تحت المساءلة ما يعرض علاقتك للخطر، وتفتقد الصبر في أحيان كثيرة وتستغرب ردود فعل الشريك



صحياً: تكون عرضة لضغط عصبي، كل ما هو مطلوب منك هو التخفيف من ساعات العمل

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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