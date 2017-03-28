نداء عاجل من وزير القوى العاملة لألاف المصريين من مغادرة السعودية فوراً

سمر العشري

توجه وزير القوى العاملة محمد سعفان بنداء عاجل لألاف المصريين البالغ عددهم 30 ألف مصري، من مغادرة المملكة العربية السعودية فوراً، والاستفادة من المدة التي منحتها المملكة لهم لمغادرتها دون التعرض لعقوبة أو غرامات مالية، وذلك على أثر مخالفتهم لقوانين العمل أو الحج والعمرة في المملكة.

حيث أصدرت المملكة قراراً بالعفو عن كل المصريين المخالفين للإقامة في المملكة والهاربين داخلها من العودة لمصر من خلال المطارات، دون أي مخالفات مالية أو عقوبات قانونية وينطبق ذلك القرار على من تم التقدم ببلاغ ضده من صاحب العمل أنه ترك عمله واختفى، وبالطبع دون أن يكون ارتكب أي جريمة يُعاقب عليها القانون قبل هروبه من العمل.

كذلك الذي يحمل هوية مقيم وانتهت والذين حضروا للمملكة بتأشيرة مدتها 90 يوم، ولم يعودوا لبلادهم بعد انتهاء مدتها، كذلك المتسللين إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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