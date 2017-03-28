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بالصور || زوجة حمادة هلال تثير الجدل في عيد ميلاده !

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بالصور || زوجة حمادة هلال تثير الجدل في عيد ميلاده ! بالصور || زوجة حمادة هلال تثير الجدل في عيد ميلاده !

إحتفل الفنان المصري حمادة هلال بعيد ميلاده، مع فريق عمل أحدث مسلسلاته، والذي يحمل اسم "طاقة القدر".
 
ولفتت أسماء سميح، زوجة هلال الأنظار بخلعها الحجاب واكتفت بارتداء قبعة واسدلت من تحتها خصلات من شعرها الاشقر، الذي يظهر للمرة الأولى، مما أثار الجدل لخلعها الحجاب.
 
وأثارت زوجة هلال موجة من الانتقادات، حيث اعتبر العديد من المتابعين وجمهور زوجها أنها "تتلاعب" بالحجاب.
 
يذكر أن هلال يواصل تصوير دوره في فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "شنطة حمزة" ويجسد حمادة شخصية لص محترف.
 
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المصدر:ثقافة وفن

 

 

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