تبعث برسالة إلكترونية في لحظة غضب ثم تشعر بالندم؟ الآن يمكنك أن تلغيها!

الندم شعور سيئ للغاية، ويزداد هذا الشعور سوءً بعد أن تنتهي من إرسال رسالة حادة اللهجة إلى مديرك في فورة غضبك.

ها هنا خبر جيد وخبر سيئ؛ الخبر الجيد أنَّ معظم خوادم البريد الإلكتروني الشعبية بها خاصية إلغاء إرسال. أما الخبر السيئ، فهو أن لديك ثواني فقط لإدراك خطئك، ومن ثم الضغط على “إلغاء الإرسال”، بحسب صحيفة The Wall Street Journal الأميركية.

مواقع مثل Gmail وoutlook.com، وyahoo Mail لديها جميعاً خاصية تؤخر إرسال رسائلك حتى يمكنك استعادتها بسرعة وإجراء التعديلات اللازمة. لكنَّ كل موقع من هذه المواقع يعمل بطريقة مختلفة، وتختلف طريقة عمل الموقع على هاتفك عنها على حاسوبك.

Gmail

الهاتف: في تطبيق Google gmail على الهواتف التي تعمل بنظام ios، هذه الخاصية متاحة تلقائياً. ومع ذلك، فهي ليست متاحة على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد. لو استعملت تطبيق ios حديثاً، وأرسلت رسالة، فسوف تجد أيقونة إلغاء الإرسال undo أسفل الجزء الأيمن من الشاشة، وسوف تكون متاحة لـ5 ثوانٍ فحسب.

الشبكة: بإمكانك التحكم، بشكل أفضل، في المدى الزمني الذي سوف يكون فيه خيار إلغاء الإرسال متاحاً على موقع Gmail.com على الشبكة.

فقط اضغط على رمز الترس أعلى يمين الشاشة، واختر الإعدادات settings، ثم انزل بالمؤشر إلى الأسفل، واضغط على enable undo send. اختر زمن الإلغاء (5 أو 10 أو 15 أو 30 ثانية) ثم انزل بالمؤشر إلى آخر الصفحة واضغط حفظ. عندما ترسل رسالة فسترى زر إلغاء الإرسال أعلى الصفحة.

Outlook

الهاتف: لا يعطي مايكروسوفت هذه الخاصية في موقعه لو سجلت عليه من الهاتف، سواء كنت تستعمل هاتفاً يعمل بنظام ios أو أندرويد.

الشبكة: اذهب إلى موقع outlook.com، واضغط على أيقونة الترس أعلى يمين الصفحة، واختر “خيارات”، ثم اذهب بالمؤشر إلى الأسفل وصولاً إلى إلغاء الإرسال أو undo send. واختر let me cancel messages I have sent for. ثم اختر مدة الإلغاء (5 أو 10 أو 15 أو 30 ثانية) واضغط على حفظ.

عندما ترسل رسالة بعد ذلك، فسوف تجد عداً تنازلاً وزر إلغاء الإرسال.

أيضاً، قدمت مايكروسوفت هذا الخيار لمستخدمي موقع outlook على الشبكة، فبإمكان مستخدمي outlook 2016 لنظام ويندوز أن يشغلوا خاصية تأخير الإرسال delay send. وبإمكان مستخدمي Exchange أن يشغلوا خاصية سحب الإرسال Recall Send.

Yahoo Mail

الهاتف: تطبيق Yahoo Mail على الهاتف لمستخدمي نظام ios وأندرويد، تعمل فيه هذه الخاصية بشكل تلقائي، بمجرد أن ترسل رسالة إلكترونية، يظهر زر إلغاء الإرسال أسفل يمين الشاشة، لـ3 ثوانٍ فحسب.

الشبكة: لا يقدم ياهو هذه الخاصية على موقعه.

