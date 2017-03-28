محمد فؤاد مهدد بالسجن.. اليكم التفاصيل!

شيماء مصطفى

حرر منتج مسلسل "الضاهر"، محضراً اتهم فيه المطرب محمد فؤاد بعدم التزامه بمواعيد التصوير، ما كبده خسائر مادية.

هذا وتحقق نيابة الدقي في البلاغ المقدم، حيث أكد المنتج أن "فؤش" تسبب في خسارة مادية كبيرة له، لعدم التزامه بمواعيد تصوير المسلسل، رغم تقاضيه شيكين بـ3 ملايين و600 ألف جنيه، وطلبت النيابة استدعاء الشاكي لسماع أقواله في البلاغ، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن شريف حسن فريد المدير التنفيذي لشركة "ماركيز هاوس للإنتاج السينمائي، يحمل الجنسية الروسية، تقدم ببلاغ لقسم شرطة الدقي، تضرر فيه من الفنان محمد فؤاد، لمخالفته مواعيد تصوير مسلسل "الضاهر" المحددة في العقد المبرم بينه وبين الشركة، ما تسبب له في أضرار مالية.

وأضاف المنتج في بلاغه، أن فؤاد استلم شيكين، الأول بمليونين و250 ألف جنيه، والثاني بمليون و350 ألف جنيه، وأمر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالة المحضر للنيابة التي تباشر التحقيق.

المصدر : لها

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads