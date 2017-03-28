تحذير- دراسة تمنعكم من شرب الشوكولاته الساخنة... لن تتخيّلوا السبب!

شيماء مصطفى

توصلت دراسة أجريت في جامعة « كوين ماري» البريطانية إلى أنّ الإفراط في شرب الشوكولاته الساخنة يلحق أضراراً كثيرة بالصحة.

وأشارت إلى أنّ نسبة الملح الموجودة في هذا المشروب تكاد تعادل تلك التي يحتوي عليها ماء البحر.

ووجد الباحثون أنّ نسبة الملح التي تحتوي عليها الشوكولاته الساخنة تزيد بنحو 16 مرة عن الكمية المسموح بها.

كما أعلنوا أن تناول كوب منها يؤثر على صحة الإنسان أكثر من استهلاك كيس كامل من رقائق البطاطس وقد يسبب ارتفاع ضغط الدم ويضر بصحّة القلب والكلى والدماغ.

المصدر : لها

شبكةعيونالإخبارية

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