اقوى من حبوب التخسيس الكوب العجيب اشربه قبل النوم يفقدك شحوم الارداف و الكرش دون رجيم و دون حرمان

شيماء مصطفى

اقوى من حبوب التخسيس الكوب العجيب اشربه قبل النوم يفقدك شحوم الارداف و الكرش دون رجيم و دون حرمان حصريا على مجلة رجيم الاولى في عالم الرشاقة و التخسيس جربه الان و استمتع بجسم رشيق في بداية 2016

المكونات و التحضير

المكونات

كوب ماء مغلي

ملعقة قشر ليمون

قطرات ليمون

ملعقة قرفة

نصف ملعقة عسل

التحضير

نمزج الكل و نتركه 10 دقائق يصفى و يشرب قبل النوم ب 3 ساعات و قبل فطور الصبح بنصف ساعة لمدة شهر على الاقل

تنبيه

يجب اتباع نظم سعرات حراريه 1200 سعرة لخسارة 8 كيلو في الشهر .

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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