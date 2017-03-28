اقوى من حبوب التخسيس الكوب العجيب اشربه قبل النوم يفقدك شحوم الارداف و الكرش دون رجيم و دون حرمان حصريا على مجلة رجيم الاولى في عالم الرشاقة و التخسيس جربه الان و استمتع بجسم رشيق في بداية 2016
المكونات و التحضير
المكونات
كوب ماء مغلي
ملعقة قشر ليمون
قطرات ليمون
ملعقة قرفة
نصف ملعقة عسل
التحضير
نمزج الكل و نتركه 10 دقائق يصفى و يشرب قبل النوم ب 3 ساعات و قبل فطور الصبح بنصف ساعة لمدة شهر على الاقل
تنبيه
يجب اتباع نظم سعرات حراريه 1200 سعرة لخسارة 8 كيلو في الشهر .
المصدر : مجلةرجيمإعلان - Ads إعلان - Ads