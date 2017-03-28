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اقوى من حبوب التخسيس الكوب العجيب اشربه قبل النوم يفقدك شحوم الارداف و الكرش دون رجيم و دون حرمان

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اقوى من حبوب التخسيس الكوب العجيب اشربه قبل النوم يفقدك شحوم الارداف و الكرش دون رجيم و دون حرمان اقوى من حبوب التخسيس الكوب العجيب اشربه قبل النوم يفقدك شحوم الارداف و الكرش دون رجيم و دون حرمان

اقوى من حبوب التخسيس الكوب العجيب اشربه قبل النوم يفقدك شحوم الارداف و دون و دون حرمان حصريا على مجلة رجيم الاولى في عالم الرشاقة و التخسيس جربه الان و استمتع بجسم رشيق في بداية 2016

المكونات و التحضير

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المكونات

كوب ماء مغلي

ملعقة قشر ليمون

قطرات ليمون
ملعقة قرفة
نصف ملعقة عسل

التحضير

نمزج الكل و نتركه 10 دقائق يصفى و يشرب قبل النوم ب 3 ساعات و قبل فطور الصبح بنصف ساعة لمدة شهر على الاقل

تنبيه

يجب اتباع نظم سعرات حراريه 1200 سعرة لخسارة 8 كيلو في الشهر .

 

المصدر : مجلةرجيم

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