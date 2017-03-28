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الكهرباء || العدادات مسبوقة الدفع متاحة لكافة المواطنين وخاصة لمن يريدون تقنين أوضاعهم .. وهذه هي مميزاتها

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الكهرباء || العدادات مسبوقة الدفع متاحة لكافة المواطنين وخاصة لمن يريدون تقنين أوضاعهم .. وهذه هي مميزاتها الكهرباء || العدادات مسبوقة الدفع متاحة لكافة المواطنين وخاصة لمن يريدون تقنين أوضاعهم .. وهذه هي مميزاتها

قال المهندس أسامه عسران ، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن وزارة الكهرباء ستقوم بتوريد نحو 250 ألف عداد مسبوق الدفع لشركات توزيع الكهرباء التسعة.

واشار نائب وزير الكهرباء بأن العدادات مسبوقة الدفع متوفرة في كافة شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ومتاحة لمن يرغب من المواطنين في تغيير نظام العداد التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع ، أو لمن يريد من المواطنين تقنين أوضاعه بدلاً من سرفة التيار الكهربائي ومخالفة القانون.

 

وأضاف نائب وزير الكهرباء أن وزارة الكهرباء قد حرصت على الاعتماد على العدادات المسبوقة الدفع المصنعة محلياً بدلاً من الاستيراد من الخارج لتوفير العملة الصعبة وتشجيع الصناعة الوطنية.

وأكد نائب وزير الكهرباء أن العدادات مسبوقة الدفع متوفرة واللي عايز عداد من المواطنين يقوم بالذهاب إلى شركة التوزيع التابع لها ويقدم طلب برغبته فى الحصول على عداد مسبوق الدفع وسوف يحصل عليه في موعد غايته شهر.

وكشف المهندس أسامة عسران بأن شركات القناة لتوزيع الكهرباء لديها 60 ألف عداد مسبوق الدفع متاح للمواطنين وكذلك 25 ألف عداد مسبوق الدفع بشركة جنوب القاهرة وشمال الدلتا لديها نحو 35 ألف عداد مسبوق الدفع ومتاح للمواطنين.

وعن مميزات العدادات مسبوقة الدفع هي :-

1- تقضى على مشكلة القراءات الخاطئة والتقدير الجزافي لاستهلاك الكهرباء.

2- يمكن شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة لذلك ودون الانتظار لنفاذ الرصيد.

3- الرصيد الجديد يتم إضافته بشكل تلقائي للرصيد المتبقي حتى النفاذ.

4- يتم محاسبة المشترك حسب إستهلاكه الفعلي.

5- يتم حساب تكلفة الكهرباء بنفس شرائح الكهرباء.

6- تتميز غرفة العدادات الذكية بجودة عالية.

7- يحصل المستهلك على عدد من البيانات التي تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط.

 

المصدر:مصرفايف

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