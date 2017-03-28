سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28/3/2017 بالأسواق .. و مزاد علني بــ"شركة الحديد والصلب"

سمر العشري

قامت شركة الحديد والصلب مؤخرًا بإقامة مزاد علني من أجل بيع كمية كبيرة من الحديد الخردة الذى يوجد بالشركة والذى يعد فائض عن احتياجاتها، وجاءت فكرة المزاد بعد إنخفاض معدل البيع للشركة فى الفترة الاخيرة والذي كان سببه الرئيسي ارتفاع الاسعار فى الاسواق المصرية نظرًا لارتفاع سعر الدولار الأمريكي الذى أثر بشكل كبير على باقى السلع وعلى جميع الشركات، وعلى هذا قد صرحت الشركة أنها لم تتمكن من معرفة معدل الإنتاج الذى سوف تقوم بإنتاجه فى العام المقبل .

ومن جهة أخرى أقامت الشركة بعقد مزاد علني وقد قامت فيه ببيع كمية من الحديد التى تندرج تحت بند خردة لها، حيث باعت الشركة حوالى 11 ألف طن خردة تعد فائضة فى الوقت الحالي عن احتياجات الشركة فى مزاد علني، وقد خرج فى تصريحات الشركة أنه لم يتم تسليم الحديد حتى الآن إلى المشتري، ولكن هناك فترة سماح من حقها أن تلغي التعاقد فيه لو أخل المشتري بأحد الشروط المتفق عليها.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء :

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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