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كيفية إزالة الشعر الزائد من الوجه ، 5 طرق فعالة وطبيعية

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كيفية إزالة الشعر الزائد من الوجه ، 5 طرق فعالة وطبيعية كيفية إزالة الشعر الزائد من الوجه ، 5 طرق فعالة وطبيعية

شعر الوجه لدى النساء هو ظاهرة طبيعية جداً ، وجميع النساء لديهم شعر في الجسم والوجه . وعادة شعر الوجه يكون فاتح اللون . ومع ذلك هناك بعض النساء لديهن الشعر بشكل واضح وخشن ، بسبب إفراز مستويات أعلى من المعدل الطبيعي من أندروجين androgens ، بما في ذلك التستوستيرون testosterone . وجميع النساء يجب أن تنتج أندروجين ، ولكن هناك مستويات للسيطرة عليها ، وفي بعض الحالات الإفرازات تتجاوز المستويات العادية ، وغالباً ما يتطور لخصائص الذكور الأخرى أيضاً . وعندما ينمو الشعر المفرط لدى النساء يطلق عليه حالة ” الشعرانية” . ويمكن علاج نمو الشعر الزائد بطرق منزلية فعالة ورائعة .
هنا خمس طرق فعال إزالة الشعر الزائد من الوجه

1- قناع بياض البيض

 

هذا القناع فوائده متعدده ، فهو يساعد على تغذية البشرة وتفتيح لونها بشكل طبيعي . ومزج بياض بيضه + ملعقة صغيرة نشا + ملعقة صغيرة سكر ، ويخفق جيداً ، ثم يضع على البشرة ويترك حتى يجف تماماً . ثم بعد ذلك يقشر البشرة لإزالة القناع ثم يشطف الوجه بالماء البارد . ويكرر هذا مرتين في الأسبوع .

2- السكر والليمون
هذا القناع مقشر طبيعي ويزيل الخلايا الجلد الميتة ، ويزيل الشعر الزائد . 3 ملاعق كبيرة من السكر + قليل من عصير الليمون ( تقريباً 2 ملعقة صغيرة ) وقليل من الماء . ثم يسخن هذا الخليط على النار ويترك حتى يبرد ، ويطبق هذا القناع على الوجه ويترك لمده 20 دقيقة ، ثم يشطف الوجه بالماء البارد .

3- الليمون والعسل

هذا القناع لعلاج أيضاً البشرة الجافة . مزج ملعقة كبيرة عسل + 2 ملعقة صغيرة من الليمون ، ويسخن حتى يصبح مثل المعجون ( في حالة الرغبة بأن يكون خفيف يضاف قليل من الماء ) ويضع هذا القناع على البشرة ، مع التدليك بحركة دائرية والتركيز عند الأماكن الشعر الزائد ، ويترك حتى يجف ، ثم يشطف الوجه كالمعتاد .

4- البطاطس والعدس
البطاطس تساعد على تفتيح لون البشرة ، وهذا القناع متعدد الفوائد الجمالية . نقع قليل من العدس الأصفر طوال الليل ، ثم يسلق ثمرة بطاطس وتهرس ، والعدس يسلق . ويخلط العدس المسلوق والبطاطس المسلوقة + ملعقة صغيرة عسل + ملعقة صغيرة ليمون ، ويتم طحن هذا الخليط في الميكسر حتى يصبح مثل العجينة الناعمة . ويطبق على البشرة ويترك لمده 20 دقيقة ، ثم يفرك المعجون بأطراف أصابعك ، ويشطف الوجه بعد ذلك . ويكرر مرتين في الأسبوع .

papaya

5- البابايا والكركم
تستخدم البابايا في أقنعة متعددة لجمال البشرة ، فهى بمثابة مقشر طبيعي وتزيل الخلايا الميتة ، بالإضافة إلى تفتيح الجلد . يقشر قطعة من البابايا وتهرس جيداً ثم يضاف ملعقة من الكركم حتى تصبح مثل المعجون . ويطبق هذا القناع على البشرة مع التدليك بأطراف أصابعك ويترك لمده 20 دقيقة ، ثم يشطف الوجه كالمعتاد . ويكرر مرتين في الأسبوع .

في النهاية – عند تطبيق تلك الأقنعة يجب أن تكون البشرة نظيفة تماما ، والمواظبة عليها للحصول على النتيجة المطلوبة خاصة إذا كان الشعر بشكل مفرط .

 

المصدر : مصرفايف

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