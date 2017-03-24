تخلّصي من الهالات السوداء في المنزل وفوراً!

سمر العشري

من أكثر الأشياء المزعجة التي تعانيها معظم السيدات، مشكلة الهالات السوداء التي تتكون يومياً نتيجه السهر، أو الارهاق، أو العوامل الوراثيّة، وهناك بعض العلاجات الطبيعيّة التي تساعد في التقليل منها، ولكنها لا تقضي عليها تماماً، إلا إذا انتهت أسباب ظهورها، أما تلك التي تظهر بسبب العوامل الوراثية، فلا يوجد علاج فاعل للتخلص منها، ولكن يمكن تقليلها من خلال بعض العلاجات الطبيعية، وهو ما سنعرضه لكِ اليوم، فتابعي معنا.

1-البطاطا:

هل سمعتِ من قبل عن فوائد البطاطا في التخلص من الهالات السوداء؟ ربما لا، إذاً جرّبيها، فالبطاطا ذات تأثير قوي على الهالات السوداء، بحسب العديد من الخبراء، فهي تدخل في مختلف مستحضرات التجميل التي تعالج الهالات السوداء. كلّ ما عليكِ فعله، هو بشر ثمرة من البطاطا، وضربها جيداً في الخلاط، ثم قومي بتصفيتها جيداً، الى أن تحصلي على عصير البطاطا الطازجة. ضعي العصير على منطقة العين، واتركيه لمدة 10 دقائق مع الاسترخاء قليلاً، ثم اغسلي تلك المنطقة من آثار البطاطا، وبالنتيجة ستشعرين بتحسن رائع.



2-الشاي:

من أفضل العلاجات للتخلص من الهالات السوداء، وذلك لغناه بماده التانين التي تمتص المواد الضارة من البشَرة، كما أنه رائع في إراحة العين المجهدة، فإذا تعرضتِ ليومِ شاق، ووجدتِ هالات سوداء حول عينيكِ، فكلّ ما عليكِ فعله، هو عمل "كمادات" شاي باردة، ووضعها على عينيك. ضعي"فتلة" من الشاي المستعمل في وعاء فيه ماء بارد، ثم ضعيها على عينيكِ لمدة 10 دقائق، وعندها ستشعرين بتحسّن ملحوظ.



3-الخيار:

يُعتبر من أشهر العلاجات المنزلية للتخلص من الهالات السوداء، فهو يحتوي على كمية كبيرة من الماء، تقوم البشرة بامتصاصه، ما يساهم في التخلص من الهالات السوداء، والنتيجة عينان أكثر نضارة. كل ما عليكِ فعله، هو وضع شرائح الخيار فوق عينيك، للتخلص من الهالات السوداء مع مرور الوقت.

المصدر:سيدتي

شبكةعيونالإخبارية

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