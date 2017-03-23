ماذا يحدث للسيدات اذا تناولن الفياجرا ..فيديو

تعتبر حبوب الفياجرا من أهم إنجازات العلم لدى الرجال وعلى الرغم من أن هذا الدواء كان لعلاج أمراض القلب في السابق، إلا أن الفياجرا في الوقت الحالي تعد من أهم العلاجات الطبية في مجال الضعف الجنسي للرجال.

ولكن هل تساءلت في يوم ما عن النتائج التي سوف تحدث لو تناولت المرأة تلك الحبوب الجنسية القوية؟! فاثبتت الدرسات العلمية ان ليس لها اي تأثير علي الاطلاق او شكل ملحوظ وذلك نظرا لاختلاف التركيبات البيولوجية بين المرأة والرجل وذلك وفقا لـ "at_elg 222".

وينصح بعض الاطباء بالابتعاد عن تناول السيدات لفياجرا حيث انها تسبب احيانا اثار جانبية للسيدات مثال القئ والغثيان والطفح الجلدي.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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