اكتشف ما يحدث للجسم بعد تناول هذا الخليط الذي ينصح به أطباء العالم

شيماء مصطفى

أصبحت الأمراض جزء من حياة الكثير من الناس، حيث إنتشرت في كل العالم بمختلف القضايا والمشاكل الصحية، نظراً لضعف الجهاز الدفاعي للجسم وبالتالي يكون عرضة للإصابة بأي نوع من الميكروبات والفيروسات حتى الخطير منها، لذالك لابد من تحسين صحة الجهاز المناعي لتفادي الأمراض والعدوى.

التغذية السيئة إحدى مسببات المشاكل الصحية الأكثر شيوعاً مثل تكاثر وتكتل الدهون بالجسم ورفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم وبالتالي ينتج عنها مشكل القلب والأوعية وضعف وظيفة الكبد وقد يؤدي إلى التليف، كل هذا بالإضافة إلى ضعف المناعة والصحة العامة.

إكتشف الأخصائيون في مجال الطب البديل والتداوي بالأعشاب مزيج طبيعي يعمل على تنظيف الكبد والشرايين ويزيل الدهون السيئة، وله خصائص قوية في تحصين جهاز المناعة بشكل مذهل، وبالتالي يمنع الإصابة بالأمراض ويعالج أيضاً.

مشروب طبيعي لتقوية جهاز المناعة

المكونات/

8 فصوص ثوم.

8 ثمرات الليمون.

3 ملاعق زنجبيل مبشور طازج.

4 لتر ماء.

طريقة التحضير/ يوضع كل المكونات مع بعضها في الخلاط، ثم يوضع في وعاء ويرفع على النار ويترك حتى يغلي لمدة 10 دقائق، ويرفع ويترك حتى يبرد ويحفظ بالثلاجة.

طريقة الإستعمال/ خذ ملعقة مرة كل يوم

الفوائد

تحفيز جهاز المناعة.

تقليل الكوليسترول الضار.

يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية وينظف الشرايين من السموم.

يزيل الدهون بشكل سريع ويسرع حرق السعرات.

تنظيف الكبد وحمايته من التليف.

تعزيز الدورة الدموية.

يحارب السرطان.



المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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