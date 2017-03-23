أهالي السويس يشيعون جثمان "هباش".. وشقيقته: استشهاده هدية لوالدته في عيد الأم (صور)

السويس - حسام الدين أحمد

شيّع المئات من أهالي السويس، اليوم الخميس، جنازة الشهيد إسماعيل هباش، أحد شهداء القوات المسلحة، في عملية المداهمة الاخيرة بجبل الحلال، وخرجت الجنازة من مسجد الإخاء بشارع النيل بحي الأربعين.

ورفضت أسرته إقامة أي مراسم عسكرية أو حضور رسمي من الجهاز التنفيذي أو لأي قيادات بالسويس، باستثناء عناصر الشرطة العسكرية المرافقين للجثمان.

وتوافد أهالي الشهيد وجيرانه على المسجد، وتعجلت أسرتة دفنه بمقابر العائلة بالروض الجديد، وأدوا عليه صلاة الجنازة فى الخامسة مساءً، دون انتظار صلاة المغرب. وردد المشيعيون هتافات: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله. يا اسماعيل نام واتهنى.. واستنانا على باب الجنة."

وعلى مدخل الحارة المؤدية لمقابر عائلة "هباش"، جلست شقيقة الشهيد على إحدى العتبات، تغالبها ذكرياتها مع إسماعيل، والدموع تنهمر من عينيها وفمها لا يكف عن ترديد الدعوات له بالرحمة والمغفرة والصبر لوالدتها التي طالما كان -إسماعيل- الأقرب إلى قلبها.

"كانت دايمًا بتقول إنها حاسة إن اسماعيل عمره قُصير.. وليه معزه خاصة عن بقية أخواته".. تقول شقيقة الشهيد وهى تتذكر كلمات والدتها التى قطع الحزن قلبها فلم تبرح مكانها بمنزل الأسرة بشارع الغوري، مضيفة: "الشهيد عمره 21 عامًا وكان سينهي خدمته بالقوات المسلحة بعد شهرين فقط"، معتبرة أن استشهاده هدية لأمها فى عيد الأم.