أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

أهالي السويس يشيعون جثمان "هباش".. وشقيقته: استشهاده هدية لوالدته في عيد الأم (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جنازة الشهيد إسماعيل هباش (1)جنازة الشهيد إسماعيل هباش (1)

جنازة الشهيد إسماعيل هباش (2)جنازة الشهيد إسماعيل هباش (2)

جنازة الشهيد إسماعيل هباش (3)جنازة الشهيد إسماعيل هباش (3)

جنازة الشهيد إسماعيل هباش (4)جنازة الشهيد إسماعيل هباش (4)

جنازة الشهيد إسماعيل هباش (5)جنازة الشهيد إسماعيل هباش (5)

جنازة الشهيد إسماعيل هباش (6)جنازة الشهيد إسماعيل هباش (6)

 

السويس - حسام الدين أحمد

 

شيّع المئات من أهالي السويس، اليوم الخميس، جنازة الشهيد إسماعيل هباش، أحد شهداء القوات المسلحة، في عملية المداهمة الاخيرة بجبل الحلال، وخرجت الجنازة من مسجد الإخاء بشارع النيل بحي الأربعين.

 

ورفضت أسرته إقامة أي مراسم عسكرية أو حضور رسمي من الجهاز التنفيذي أو لأي قيادات بالسويس، باستثناء عناصر الشرطة العسكرية المرافقين للجثمان.

وتوافد أهالي الشهيد وجيرانه على المسجد، وتعجلت أسرتة دفنه بمقابر العائلة بالروض الجديد، وأدوا عليه صلاة الجنازة فى الخامسة مساءً، دون انتظار صلاة المغرب. وردد المشيعيون هتافات: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله. يا اسماعيل نام واتهنى.. واستنانا على باب الجنة."

 

وعلى مدخل الحارة المؤدية لمقابر عائلة "هباش"، جلست شقيقة الشهيد على إحدى العتبات، تغالبها ذكرياتها مع إسماعيل، والدموع تنهمر من عينيها وفمها لا يكف عن ترديد الدعوات له بالرحمة والمغفرة والصبر لوالدتها التي طالما كان -إسماعيل- الأقرب إلى قلبها.

"كانت دايمًا بتقول إنها حاسة إن اسماعيل عمره قُصير.. وليه معزه خاصة عن بقية أخواته".. تقول شقيقة الشهيد وهى تتذكر كلمات والدتها التى قطع الحزن قلبها فلم تبرح مكانها بمنزل الأسرة بشارع الغوري، مضيفة: "الشهيد عمره 21 عامًا وكان سينهي خدمته بالقوات المسلحة بعد شهرين فقط"، معتبرة أن استشهاده هدية لأمها فى عيد الأم.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط