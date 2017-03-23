صانعو الفوانيس || انتظروا 30% ارتفاعاً في الأسعار هذا العام

سمر العشري

صناعة الفوانيس مهنة موسمية مرتبطة بشهر رمضان المعظم، إلا أن العاملين بهذه الصناعة لا يمكن أن يتوقف عملهم علي هذا الشهر فقط لذا لجأوا لبعض الصناعات الأخري.

ومن هذه الصناعات "حصالة النقود" والتي تعتبر مصدر الرزق الوحيد الذي يعتمد عليه اصحاب الورش حتي يأتي شهر رمضان للتسويق لفوانيس رمضان، وهو الموسم الأساسي لسوق العمل لديهم حيث يقبل عليها المواطنون فى هذا الشهر للاحتفال بقدومه.

كاميرا "صدي البلد" قامت بزيارة لإحدي هذه الورش التي تخصص عملها طول العام في هذه الصناعة النادرة، لرصد مدي اقبال المواطنين علي "حصالة النقود" المصنوعة من معدن "الصاج" وسعرها، كما رصدت أسعار فوانيس رمضان لعام 2017 مع إقتراب قدومه.

وقال حسن إبراهيم أحد العاملين بورشة "العجوز" لصناعة الحصالات الصاج والفوانيس: إننا نستغل عدم البيع طول العام في الصناعات التي تجذب "الزبون" حتى نجد مصدر دخل يساعدنا علي العمل حتي قدوم شهر رمضان، واضاف إبراهيم أن كل ورشة تتخذ نوعا من صناعة الصاج لتحسين دخلها وفي ورشتنا نصنع "الحاصلات".

وتابع أن الاقبال علي الحصالة يكون من الاطفال والطلاب بشكل كبير نظرًا لسعرها المنخفض الذي لا يتعدي الخمس جنيهات، مضيفًا أن الحصالة تصنع بالكامل من الصاج القديم مثل علب "السمن" و"الجبن" القديمة وهي تعتبر إعادة تدوير لهم بشكل محترف ويختلف سعر الحصالة بحسب حجمها فالصغيرة بـ 2 جنيه والكبيرة بـ5 جنيهات فقط.

وأضاف علي محمد المسئول عن تصنيع الفوانيس بالورشة، أن صناعة الفوانيس لم تتوقف طوال العام ولكن البيع يتوقف حتي إقتراب شهر رمضان وهو ما يجعلنا نبحث عن مصدر رزق بديل عن تلك الصناعة في باقي العام، وتابع أن الفوانيس سيرتفع سعرها لأكثر من 30% هذا العام وذلك نظرًا لارتفاع خامتها من الزجاج والصاج، موضحًا أن أسعار الفوانيس تبدأ من 40 جنيها وهو سعر اقل فانوس لرمضان 2017.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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