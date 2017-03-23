أفضل المشروبات التي تساعد على حرق الدهون

شيماء مصطفى

إذا كنت تحاولين فقدان الوزن عليك إضافة بعض المشروبات التي تساعد على حرق الدهون. لذلك سنقدم لك اليوم الأفضل.

ماء الليمون:

يساعد هذا المشروب في القضاء على السموم من الجسم لأنه يزيد من إنتاج الأنزيمات الهاضمة التي تحرق الدهون لذلك عليك مزج كوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة.

عليك شرب هذا العصير على الريق في الصباح وذلك كل يوم لمدة شهر.

الشاي الأبيض:

كثيرًا ما نتحدث عن خصائص الشاي الأخضر في إنقاص الوزنه، ولكن لا ينبغي لنا أن نقلل من فوائد الشاي الأبيض للصحة فهو يساعد على مكافحة الدهون، خاصة في منطقة البطن.

يمكنك تناول 3 أكواب يوميًا مع إضافة ملعقة من العسل للتحلية.

عصير التوت:

هذه الفاكهة الداكنة الصغيرة هي مصدر كبير من الأحماض المفيدة: الماليك، الستريك والكينيك، تحتوي على أنزيمات تساعد على الهضم وحرق الدهون المتراكمة في الجهاز اللمفاوي.

لا تترددي سيدتي في شرب كوب واحد يوميًا (يفضل أن يكون في وجبة الفطور الصباح).

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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