النيابة تواصل تحقيقاتها في مقتل «عروس بنها» .. وشقيقة المتهم الأول : ألقيت دبلة «تقى» بالقمامة

تواصل نيابة شمال بنها تحقياتها الموسعة مع المتهمين بقتل الطالبة تقى ناجي، والمعروفة إعلاميا بـ"عروس بنها"، حيث استمعت النيابة لاقوال أميرة صلاح حسان 20 سنة، شقيقة المتهم الرئيسي في الواقعة، وقالت إنها كانت تعلم أن لدى شقيقها هاتف محمول خاص بالمجني عليها وآخر خاص بوالدتها، وأنهما متحصلات جريمة قتل وسرقة المجني عليها.

وتابعت المتهمة في أقوالها: أنها لم تشترك في جريمة القتل ولكن تسلمت فقط دبلة المجني عليها من شقيقها المتهم وتخلصت منها بإلقائها في القمامة بعد نشر خبر جريمة القتل لإخفاء معالم التهمة عنهم.

المصدر:الشروق

شبكةعيونالإخبارية

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