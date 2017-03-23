الأمن يتوصل إلى هوية الفتاة المذبوحة في الإسكندرية .. هوية المشتبه به مفاجأة

سمر العشري

كشف مصدر أمني، بمديرية أمن الإسكندرية، أن إدارة البحث الجنائي توصلت لشخصية الفتاة التي تم تقطيع جثتها بعد مقتلها، وإلقاء الرأس والأطراف بالطريق الدولي على كوبري 45 شرق المدينة، وهي فتاة ليست مصرية تدعى رحاب.

وأضاف المصدر، أنه يعتقد أن وراء الحادث شاب خليجي يدرس في الإسكندرية تعرفت عليه منذ عام، ويرجح أن يكون وراء قتلها وتقطيعها.

كان أهالي الإسكندرية عثروا قبل يومين على رأس فتاة وأطرافها ملقاة بالطريق الدولي على كوبري 45، وأبلغوا مباحث الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، الذي شكل فريق بحث وتحري للتوصل لهُوية صاحبة الجثة وقاتلها.

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads