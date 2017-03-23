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نائب بالبحيرة : العثور على «أمواس» داخل الوجبات المدرسية

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نائب بالبحيرة : العثور على «أمواس» داخل الوجبات المدرسية نائب بالبحيرة : العثور على «أمواس» داخل الوجبات المدرسية

كشف محمد صلاح عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، أن تلاميذ مدرسة عمارة الابتدائية، بمركز حوش عيسى بالبحيرة، عثروا على «أمواس حلاقة» داخل الوجبات المدرسية.
 
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: إن مدير المدرسة حرر محضرا بالواقعة، وتم رفعها لمدير الإدارة التعليمية، الذي أحالها للنيابة الإدارية للتحقيق.
 
وأوضح: «مندوب شركة توريد الوجبة المدرسية، قامت بتهديد أولياء الأمور والمدرسين بإقامة دعاوى قضائية ضدهم؛ للتعتيم على الواقعة»، لافتا إلى أن الشركة تقوم بتوجيه الاتهامات للمدرسين، وأنه تقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير التعليم، طالبه بإحالة الواقعة للنيابة العامة.

 

 
المصدر:فيتو

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