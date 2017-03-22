حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تحظى اليوم بشعبية لا مثيل لها في العمل بسبب أفكارك النيّرة التى تطرحها



عاطفياً: لقاء عاطفي يجمعك بشخص مميز اليوم. تستعيد الأجواء الجميلة قرب الحبيب



صحياً: من شأن التوتر المتواصل والقلق التأثير سلباً في وضعك الصحي. انتبه

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر:ارب حظ