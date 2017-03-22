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هذه الحيلة المدهشة لمنع سرقة '' أوراق التواليت'' .. فى الصين فقط

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هذه الحيلة المدهشة لمنع سرقة '' أوراق التواليت'' .. فى الصين فقط هذه الحيلة المدهشة لمنع سرقة '' أوراق التواليت'' .. فى الصين فقط

تتعرض أكثر المراحيض إزحامًا في الصين، لقيام كبار السن بسرقة أوراق الحمام، مما دعا المسئولين لإتخاذ إجراء غير اعتيادي لمنع هذه المشكلة.
 
قام القائمون على المرحاض باستخدام تكنولوجيا المسح الضوئي على وجه مستخدمي المرحاض، عند حاجتهم للأوراق، وهو ما أثار استياء المستخدمين، بحسب ما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
 
ويتم إجراء هذه التقنية عبر قيام المستخدم بالوقوف أمام كاميرا عالية الدقة لثلاث ثوان، حتى يتم تصوير وجه بخاصية الماسح الضوئي، وبعد أن تتم العملية يحصل على 60 سنتيمتر من أوراق الحمام.
وأثارت هذه الآلية استياء المستخدمين من كبار السن، وذلك لأنهم مجبرين للانتظار 9 دقائق قبل القدرة على استخدام التقنية مرة أخرى.
 
وأصيب جهاز المسح الضوئي بأعطال في البرمجة، وهو ما زاد من أوقات انتظارهم، وجعل المستخدمين يتذمرون أكثر هذه الآلية. وإلى جانب هذا فقد أكد المستخدمون أن هذه التقنية تنتهك خصوصيتهم، ويقعهم تحت خطر المراقبة، كما قال أحد
المستخدمين على موقع Sina Weibo، وهو النسخة الصينية من تويتر، "كنت أعتقد أن الحمام هو آخر معاقل الخصوصية، لكنهم يراقبونني هناك أيضاً."
 
يذكر أن الحمامات العامة لها اهتمام كبير في الصين، وكانت قد خصصت مؤخرًا مبلغ 233 مليار جنيه إسترليني لتمويل "ثورة الحمامات" لتجديد أكثر من 100 ألف حمام عمومي بهدف تنشيط الحركة السياحية.
 
المصدر:مصراوي

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