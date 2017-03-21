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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: أخبار سارّة وانفراجات مهمّة تطال الوضع المهني في الدرجة الأولى. كما تشهد حياتك الاجتماعية تقدماً وارتياجاً كبيرين. تتحمّس لكل ما هوجديد وجريء

عاطفياً: تشعر بالجاذبية الزائدة وتترك أثراً لدى الجنس الآخر. تتأجج العواطف وتفجر مشاعرك بقوة

صحياً: انتبه لصحتك وسلامتك، واحرص على وصول رسالتك من دون تحوير أو تهميش

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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