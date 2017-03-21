حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: الوقت غير ملائم للقيام بمغامرة جديدة، حذار الفوضى والغش، لا توسّع دائرة التحرّك قبل درس المعطيات بدقة



عاطفياً: أنشد الهدوء والسلامة والتناغم مع الشريك. ثابر على ما بدأت به، فهو وحده القادر على تغيير نمط حياتك



صحياً: إياك والتدهور الصحي الذي يصيبك منذ مدة، استشر طبيبك بأسرع وقت

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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