أخبار عاجلة

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: الوقت غير ملائم للقيام بمغامرة جديدة، حذار الفوضى والغش، لا توسّع دائرة التحرّك قبل درس المعطيات بدقة

عاطفياً: أنشد الهدوء والسلامة والتناغم مع الشريك. ثابر على ما بدأت به، فهو وحده القادر على تغيير نمط حياتك

صحياً: إياك والتدهور الصحي الذي يصيبك منذ مدة، استشر طبيبك بأسرع وقت

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر:ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى