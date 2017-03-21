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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: تتاح فرص كبيرة أمامك ولكن انتبه من أن تكون مستغلاً من قبل الزملاء

عاطفياً: طموحك يسهل عليك الأمور العاطفية ويفتح امامك مجالات كثيرة لكسب قلب الشريك بسرعة

صحياً: حان الوقت لتبرهن للجميع أنك قادر على العودة إلى ما كنت عليه بالنسبة إلى وزنك

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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