اتهمت مدرسا بـ«التحرش» بابنها.. وندمت على هذا الفيلم| مواقف أثارت الجدل حول «الجمل»

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اشتهرت بأداء الأدوار الثانوية ولكن تألقها كان يصنف تلك المشاهد القليلة التي تقوم بها لتصبح علامة مميزة في ذاكرة الجمهور، هي الفنانة رحاب الجمل التى بالرغم من عدم ظهورها بشكل مستمر إلا ان اختيار أدوارها بعناية جعلها لا تستطيع بالرغم من اختفائها المؤقت أن تختفي من ذاكرة الجمهور.

لم تستمر رحاب الجمل بأعمالها فقط ولكنها كانت كثيرًا محل جدل بين الجمهورر بالعديد من المواقف ونرصد أبرزها خلال التقرير التالي.

الظهور بإطلالة جديدة

دائمًا ما تعتمد الفنانة رحاب الجمل على الظهور بشكل مختلف للجمهور كل فترة، فأثارت الجدل بـ"لوك" جديد، سوف تظهر به في مسلسل "الحرباية" الذي يعرض رمضان المقبل، فغيرت من تسريحة شعرها، وحازت على إعجاب متابعيها على مواقع التواصل، كما لاحظوا أن الفنانة فقدت وزنها وأصبحت أكثر رشاقة.

أيضًا أثارت الجدل بحلسة تصوير تميزت بها مؤخرًا، وقد بدا عليها فقدان في الوزن. وارتدت رحاب فستانًا أسود قصير من تصميم مصممة الأزياء خلود سليمان.

الجمهور يتفاجئ بنجلها

تفاجئ الجمهور بنجلها بعدما قامت الراقصة الاستعراضية دينا، بنشر صورة لابن الفنانة رحاب جمل ونجلها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "علي ابني وأدهم ابن الفنانة رحاب الجمل باحتفالات الهالوين بالمدرسة".

تعرض نجلها للتحرش

تقدمت ببلاغ منذ فترة تتهم فيها مدرسًا بالتحرش بابنها وأكدت أنها لجأت للمسئولين بالمدرسة ولم يهتم أحد، ما جعلها تتقدم بشكوى إلى وزارة التربية والتعليم سردت فيها تفاصيل الأزمة، إلا أن النتيجة جاءت مشابهة لنتيجة رد فعل مديرة المدرسة.

محمد رمضان زي ابني

أثارت الجدل بتصريحها عن الفنان محمد رمضان أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "سي السيد" على فضائية "الحدث اليوم"، بعدما تطرقت خلال الحوار عن سبب اعتذارها عن مشاركته مسلسل "الأسطورة"، الذي عرض في رمضان الماضي، قائلة: "أولًا بابا في الوقت دا كان في المستشفى لمدة 3 شهور، وكان بابا بيشجعني على المشاركة في المسلسل لكن خوفت وزعل محمد رمضان لأن بينا أخوة كبيرة برا الشغل".

وتابعت: "محمد زوج وأب فبالنسبة للناس كبير وناضج، بالنسبة لي أنا فرق السنين كبير جدًا، فهو أخويا الصغير وابني وعندي حنين تجاهه طول الوقت، هو بالنسبة لي زي أدهم".

تبرأت من فيملها «بنت من دار السلام»

أزمة من أكبر الأزمات التي شهدتها السينما المصرية، التي وصلت إلى منع عرض الفيلم في شاشات العرض، وهو "بنت من دار السلام"، وهو ما دفع بطلته "رحاب الجمل" إلى الاعتذار وتبرأة نفسها منه.

وتقوم "رحاب" في هذا الفيلم بدور فتاة ليل تبيع جسدها من أجل المال، حتى تقابل أحد الرجال الذين يرغبون بالتعذيب قبل بدء العلاقة الحميمة، وأكدت أنها لم تكن تتوقع غضب المصريين من هذا المشهد، مؤكدة ندمها على المشاركة في الفيلم، وأنها مازالت تحترم جمهورها وتاريخها الفني.

وأضافت، أنها تبرأت من الفيلم، مراعاة للقيم الأخلاقية للمجتمع المصري، كما ناشدت الجهات الرقابية بعدم عرض الفيلم إلا بعد حذف جميع المشاهد المسيئة، حرصًا على مشاعر الجمهور من رؤية ما يهدم القيم، خاصةً أن الفيلم يظهر شخصًا مسلمًا على أنه "مازوخي" يتلذذ بتعذيب الجنس الآخر له، كما أبدت خوفها من حدوث فتنة طائفية بعد عرض الفيلم.