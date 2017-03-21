العجز الجنسي مصير الرجل إذا لم يتبع هذه الخطوات

التمتع بالصحة الجسدية والحصول على الوزن المناسب هي أهم الأشياء التي يهتم بها الرجل بمختلف فئاتهم العمرية باتباع الأنظمة الغذائية وممارسة التمارين الرياضية، ولكن الكثير منهم بإمكانهم أيضاً التمتع بصحة جنسية رائعة باتباع بعض الطرق البسيطة.

هذا التقرير يعرض لك أهم الطرق التي سوف تمنحك قوة وصحة جنسية رائعة لن تحتاج بعدها إلى اللجوء لأي أنواع من المنشطات الجنسية .

1- الطعام الصحي

مع تطور الحياة وزيادة وتيرتها أصبح الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية أمراً صعباً؛ لذا يجب عليك الابتعاد عن الأطعمة الضارة وإدخال بعض العناصر الغذائية المفيدة إلى نظامك الغذائي مثل الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى اللحوم والألبان الخالية من الدسم.

2- التمارين الرياضية البسيطة

اهتمامك بممارسة بعض التمارين الرياضية كالمشي والسباحة أو أي رياضة سينعكس بشكل إيجابي على حياتك الجنسية، فالرياضة هى السبب الرئيسي لحرق الدهون المتراكمة في جسدك، والتي تؤدي إلى قتل قدرتك الجنسية مع الوقت.

3- توقف عن التدخين

اتفق جميع أطباء أمراض الذكورة والعقم على أن التدخين بمختلف أنواعه هو أحد أسباب العجز الجنسي الرئيسية لدى الرجال؛ فالتدخين يتسبب في تشوه الحيوانات المنوية وانسداد الشرايين الرئيسية التي تنقل الدم إلى العضو الذكري؛ مما يضعف الانتصاب ويصيب الرجل بالضعف الجنسي العام .

4- سيطر على أعصابك

إن التوتر والعصبية التي يتعرض لها الرجل بسبب ضغوطات الحياة العملية، أو الأُسرية يمكن أن تتسبب لهم بالمشاكل الجنسية؛ لذا تحكم في حالتك المزاجية؛ حتى تتمتع بصحة جنسية قوية.

5- التمارين الجنسية

يعتبر تمرين كيجل أهم تلك التمارين بالنسبة للرجال؛ فهى تزيد من قوة عضلات الحوض والعضلات القابضة الموجودة في القضيب، وهو الأمر الذي سيمنحك القدرة على التحكم في سرعة القذف أثناء العملية الجنسية، ويمكنك ممارسة تمرين كيجل في أي مكان وفي أي وقت، وتتم ممارسة هذا التمرين أثناء التبول وذلك بواسطة قطع تدفق البول عدة مرات قبل الانتهاء بالتبول عن طريق شد العضلات القابضة، ثم تقوم بعد ذلك بإعادة تدفق البول.

6- المتابعة الدورية مع الطبيب

عليك الذهاب إلى طبيبك المختص في علاج أمراض الذكورة، والعقم مرة كل سنة على الأقل بصفة دورية؛ حتى تتأكد من صحتك الجنسية، أو اكتشاف أي مشكلة جنسية وعلاجها في وقت مبكر قبل تفاقمها .

7- المخدرات

إذا كنت تتعاطى أي نوع من المخدرات فيجب عليك التوقف حالاً إذا كنت حريصاً على حياتك وصحتك الجنسية؛ فالمخدرات تصيب الرجال بضعف جنسي دائم غير قابل للعلاج .

8- الإيجابية

إذا كنت تتمتع بنظرة متفائلة وإيجابية للحياة فإن هذا الأمر سيكون له الكثير من الآثار الإيجابية على صحتك الجنسية، فالذهن الصافي الخالي من التوتر والمشاكل النفسية هو أهم العوامل التي تمنحك صحة نفسية وجنسية رائعتين .

المصدر: موقع سيدي

شبكةعيونالإخبارية

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