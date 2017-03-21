كوب قبل الفطار لمدة 21 يوما من هذا المشروب ينسف الكرش

شيماء مصطفى

لن يتطلب منك نسف الكرش سوى بضع دقائق تقضينها فى مطبخك صباحا لتحضير ذلك المشروب فهو يعمل على محاربة الدهون والحصول على قوام مثال بعد المواظبه على تناوله 21 يوما متتالية .

إليك مكونات المشروب تقدمها خبرة التغذية العلاجية دعاء عاشور ل"صدى البلد"

مكونات المشروب :

كمية صغيرة من الزنجبيل

بعض قشور من الرمان

ملعقتين من الشاي الأخضر

ملعقة من النعناع

ملعقة من إكليل الجبل

طريقة التحضير :

- في وعاء على النار أضيفى كافة المكونات فى كوبين من الماء وحين يبرد صفيه واشربي منه ثلاثة أكواب يوميًا من دون إضافة أي كمية من السكر إليه.

-واظبي على شرب كوب منه يوميًا قبل تناول وجبة الفطور، من دون إضافة السكر إليه.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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