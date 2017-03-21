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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21 مارس في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21 مارس في بنك مصر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21 مارس في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩٩٧١ ٥٩.٣٢٤٣ 03/21 2:00 ص
دينار بحريني ٤٧.٧٤١٦ ٤٧.٩٨٤١ 03/21 2:00 ص
ريال عماني ٤٦.٧٥٤٥ ٤٦.٩٨٧ 03/21 2:00 ص
ريال قطري ٤.٩٤٣٤ ٤.٩٦٨٣ 03/21 2:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٩٠٠٦ ٤.٩٢٥٤ 03/21 2:00 ص
ريال سعودي ٤.٧٩٩٧ ٤.٨٢٤ 03/21 2:00 ص
دينار أردني ٢٥.٣٧٣٦ ٢٥.٤٩١ 03/21 2:00 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٢٨٠٤ ٢٢.٤٢٩٢ 03/21 2:00 ص
كرون دنماركي ٢.٥٩٨٥ ٢.٦١٩٤ 03/21 2:00 ص
كرون نرويجي ٢.١٢٣٣ ٢.١٤٢١ 03/21 2:00 ص
كرون سويدي ٢.٠٣٧٥ ٢.٠٥٣٧ 03/21 2:00 ص
يورو ١٩.٣١٩٤ ١٩.٤٧٣١ 03/21 2:00 ص
فرنك سويسري ١٨.٠٢٨٨ ١٨.١٦٥٤ 03/21 2:00 ص
دولار أمريكي ١٨ ١٨.١٠ 03/21 2:00 ص
ين ياباني ١٥.٩٦٣١ ١٦.٠٨٢٣ 03/21 2:00 ص
دولار استرالي ١٣.٨٣٨٤ ١٣.٩٨٢٥ 03/21 2:00 ص
دولار كندي ١٣.٤٨٠١ ١٣.٥٨٨٩ 03/21 2:00 ص

المصدر:365 

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