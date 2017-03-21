أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21 مارس في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٩٩٧١
|٥٩.٣٢٤٣
|03/21 2:00 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٧٤١٦
|٤٧.٩٨٤١
|03/21 2:00 ص
|ريال عماني
|٤٦.٧٥٤٥
|٤٦.٩٨٧
|03/21 2:00 ص
|ريال قطري
|٤.٩٤٣٤
|٤.٩٦٨٣
|03/21 2:00 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٩٠٠٦
|٤.٩٢٥٤
|03/21 2:00 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٩٩٧
|٤.٨٢٤
|03/21 2:00 ص
|دينار أردني
|٢٥.٣٧٣٦
|٢٥.٤٩١
|03/21 2:00 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٢٨٠٤
|٢٢.٤٢٩٢
|03/21 2:00 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٩٨٥
|٢.٦١٩٤
|03/21 2:00 ص
|كرون نرويجي
|٢.١٢٣٣
|٢.١٤٢١
|03/21 2:00 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٣٧٥
|٢.٠٥٣٧
|03/21 2:00 ص
|يورو
|١٩.٣١٩٤
|١٩.٤٧٣١
|03/21 2:00 ص
|فرنك سويسري
|١٨.٠٢٨٨
|١٨.١٦٥٤
|03/21 2:00 ص
|دولار أمريكي
|١٨
|١٨.١٠
|03/21 2:00 ص
|ين ياباني
|١٥.٩٦٣١
|١٦.٠٨٢٣
|03/21 2:00 ص
|دولار استرالي
|١٣.٨٣٨٤
|١٣.٩٨٢٥
|03/21 2:00 ص
|دولار كندي
|١٣.٤٨٠١
|١٣.٥٨٨٩
|03/21 2:00 ص
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads