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سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 21/3/2017 وانخفاض جديد في سعر الأسمنت

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 21/3/2017 وانخفاض جديد في سعر الأسمنت سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 21/3/2017 وانخفاض جديد في سعر الأسمنت

سمر العشري

تعد الشركة القومية للأسمنت، أحد الشركات الهامة فى مصر لصناعة الاسمنت كما أنها تندرج ضمن الشركات  القابضة للصناعات الكيماوية، حيث ورد فى إجمالى حسابات الشركة القابضة فى النصف الأول من العام المالى الحالى، أن الشركة قد خسرت خلال تعاملاتها فى العام الحالي حوالي 209 ملايين جنيه مصري، بينما لم تتمكن الشركة من حصد أرباح إلا بمقدار  9.8  مليون جنيه مصري خلال تلك الفترة، وقد صدرت بعض التوقعات المالية الخارجة من قطاع الأعمال المؤكدة على أنه قد تصل خسائر الشركة مع الإنتهاء من العام المالي إلى نحو 400 مليون جنيه مصري، والذي تعد هذه الخسائر الكبير بمثابة انتكاسة كبيرة للشركة القومية الوحيدة لصناعة الأسمنت، وجدير بالذكر أن الشركة قد حققت خسائر كبيرة ايضًا فى العام الماضي، حيث وصلت خسائرها فى العام المالى الماضى إلى حوالى 120 مليون جنيه.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9750 جنيه 9750 جنيه
حديد بشاي 9700 جنيه 9700 جنيه
حديد العتال 9650 جنية 9650 جنية
حديد عطيه 9650 جنية 9650 جنية
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9600 جنيه 9600 جنيه
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
ستيل 9020 جنية 9020 جنية
حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد مصر ستيل 9500 جنيه

9500 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء :
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 750 جنيه
أسمنت النصر النصر 730 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 780 جنيه
الفهد الفهد 710 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 725 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 745 جنيه
أسمنت حورس حورس 735 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 715 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 725 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 715 جنيه
أسمنت العريش العسكري 723 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 718 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 730 جنيه
السويس للأسمنت السويس 745 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 750 جنية
أسمنت تكنو تكنو 700 جنية
أسمنت حلوان حلوان 750 جنية
أسمنت شورى شورى 713 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 730 جنية
السويدي السويدي 733 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 725 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 715 جنية

المصدر :مصر 365

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