طلب إحاطة وبيان عاجل بشأن «فيروس غامض» بشبرا الخيمة

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تقدمت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن دائرة شبرا الخيمة، بطلب إحاطة وبيان عاجل، للدكتور على عبد العال، موجهين للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، بشأن الفيروس الغامض المنتشر بشبرا الخيمة.

وطالبت النائبة فى طلب الإحاطة، بسرعة الوقوف على أسباب انتشار هذا الفيروس وكيفية علاجه حتى لا ينتشر بين الأهالى، خاصة أن دائرة شبرا الخيمة من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأوضحت عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منطقة شبرا الخيمة تضم 78 مدرسة بها 134 ألف طالب، بواقع من 65 إلى 70 طالبا فى الفصل الواحد، مما يساعد على انتشار الفيروس بشكل سريع.