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8 أمور يقوم بها زوجك خفية في غيابك.. الأخيرة ستدهشك

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8 أمور يقوم بها زوجك خفية في غيابك.. الأخيرة ستدهشك 8 أمور يقوم بها زوجك خفية في غيابك.. الأخيرة ستدهشك

يلجأ بعض الأزواج والزوجات إلى كبت غضبهم أمام المشاكل الأسرية التي تواجههم إما لعدم رغبتهم في مواجهة شركاء حياتهم، أو لكي لا يقعون أسرى الشعور بالذنب والندم في حال قيامهم بإبداء الغضب أثناء المشاجرة الزوجية، غير مدركين مخاطر الكبت وأضراره الصحية عليهم وعلى شركاء حياتهم. 
 
يوضح خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية أبو بكر مصطفى 8 أمور يقوم بها الزوج خفية فى غيابة زوجته للتخلص من الكبت وهى:
 
- يستخدم أغراضك فضولة يدفعه إلى تفقد كريماتك واستعمالها أحيانا.
 
- يشرب من زجاجة الحليب مباشرة ويردها إلى الثلاجة.
 
- يبحث بدقة عن الشعر الأبيض لينزعه هو أيضا لا يحب أن تظهر عليه علامات التقدم فى السن. 
 
- يلتقط صور سلفى حين يشعر بالضجر.
 
- يتفقد مواقع التواصل الاجتماعية لساعات أو يمضى وقته على ألعاب الفيديو.
 
- يستكشف مواهبة الخفية فى الطهى ويحدث الفوضى فى المطبخ.
 
- يرفع صوت التلفاز للشعور بالحرية المطلقة.
 
- يتصل بأمه أحيانا ليشكو لها مشاكلكم.
المصدر : صدى البلد

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