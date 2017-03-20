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مي كساب تكشف عن موعد الاعتزال والتفرغ للعبادة

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مي كساب تكشف عن موعد الاعتزال والتفرغ للعبادة مي كساب تكشف عن موعد الاعتزال والتفرغ للعبادة

قالت الفنانة مي كساب، إنها تراودها فكرة الاعتزال، وتزهد في الحياة بشكل عام، وتتفرغ تماما للعبادة. 
 
وأضافت مى كساب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :"أنها تنتظر اللحظة التى تزهد فيها الحياة الفنية وملاذاتها بشكل عام، وتتفرغ تماما إلى العبادة والآخرة. 
 
ومن ناحية أخرى قالت مى كساب أنها تخشى على ابنتها فريد ة من سن المراهقة، خاصة أن الفتاة التي تتصف بمشاعر عاطفية زائدة عن الحد غالبا ما تتعرض الى كارثة بالنهاية، ولذلك فأننى حريصة على أن أكون ملازمة لها فى هذه المرحلة كصديقة قبل أن أكون أمها، وأن أحميها حتى من نفسها. 
 
المصدر : صدى البلد

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