بشرى سارة| خير بلدنا بمشاركة 47 شركة تعرض كرتونة تحتوي على 7 سلع بـ50 جنيه فقط.. تعرف على مكوناتها وأماكن البيع

تخفيفاً على المواطنين ومساهمة منها لرفع المعاناة على المصريين، وبالشتراك مع 47 شركة، قامت مؤسسة خير بلدنا بطرح كرتونة سلع غذائية، تحتوي على 7 سلع، وبسعر 50 جنيه فقط، وتضم الكرتونة السلع الآتية:

*أرز، وزيت، وسكر.

*ملح، وسمن، ومكرونة، وصلصة.

وذلك في معرض السلع المخفضة الذى تقيمه محافظة الجيزة ووزارة التنمية المحلية، بشارع فيصل في أرض هيئة الكتاب.

ويشارك في المعرض 46 شركة قطاع خاص بالإضافة إلى الشركة القابضة لتجارة الجملة، ويعرض المعرض السلع بأسعار مخفضة بنسبة 25%، ويستمر لمدة 15 يوم، كما يقوم ببيع اللحوم بأسعار خيالية بالنسبة للأسعار الحالية،:

* كيلو اللحم الكندوز بـ 79 جنيه.

*اللحم بالعظام بـ75 جنيه.

*اللحم المفروم بـ75 جنيه.

وقال رئيس قطاع الأمن الغذائى بمؤسسة خير بلدنا “محمد حسن عباس” ، إن المعرض جاء فى إطار التخفيف على المواطنين وتنفيذ خطتها للتوسع فى تنظيم المعارض والأسواق الدائمة فى المحافظات.

المصدر : مصرفايف