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ثلاث سلع فقط على البطاقة التموينية بداية من ابريل القادم

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ثلاث سلع فقط على البطاقة التموينية بداية من ابريل القادم ثلاث سلع فقط على البطاقة التموينية بداية من ابريل القادم

أصدرت وزارة قرارا تحت رقم 8 تاريخ 18- 3 -2017 ، يتضمن تحديد السلع التي يتم صرفها على البطاقات التموينية ابتداء من شهر إبريل المقبل، ونص القرار هو الآتي:

مادة أولى: تقوم مديريات التموين بمتابعة فروع الجملة للتأكد من توفير السلع التموينية، التي يتم توزيعها على المواطنين حاملي البطاقات التموينية بعدد المستفيدين من البطاقات التموينية بكل محافظة، بواقع” 1 كيلو سكر، 1 كيلو أرز، زجاجة زيت عبوة 800 جرام”،لكل فرد من أفراد البطاقة.

 

المادة الثانية: في حالة نقص اي سلع عن ربط المديرية، يتم المتابعون فروع الجملة لتوفير تلك الأرصدة، واخطار الوزارة في حينه.

المادة الثالثة: يتم متابعة هذه الحصص اعتبارا من إبريل 2017، ويتم إخطار الوزارة في حالة عدم استيفاء الكميات، على أن تقوم الوزارة بإخطار الشركة القابضة لتوفير تلك السلع، ويتم صرف هذه السلع في حدود الدعم المقرر للفرد وهو 21 جنيه، وفي حالة زيادة المشتريات عن قيمة الدعم، يتم تحصيل الفرق من المواطن نقدا، وتوريد المبيعات النقدية لفروع الجملة، ويقوم البدال التمويني في نهاية كل شهر يعمل محاسبة شهرية مع مكتب التموين.

المادة الرابعة: تقوم الوزارة ومديريات التموين والجهات الرقابية التابعة، ومباحث التموين بتشديد الرقابة على فروع الجملة، وبدالين التموين، لضمان صرف المقررات التموينية للمواطنين بالأسعار المحددة.

المادة الخامسة: على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه اعتبارا من تاريخه.

وبحسب ما أفاد به ماجد نادي، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين، فإن الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية سوف يدفع مبلغا وقدره 5.5 جنيه، عند حصوله على السلع الثلاث المذكورة، حيث أن مجموع قيمتها 26،5 جنيه، بواقع 8 جنيه لكيلو السكر ، و6،5 جنيه لكيلو الأرز، و12 جنيه الزجاجة الزيت عبوة 800 جرام.

 

المصدر : مصرفايف

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