حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 21/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: الأمور أصبحت أكثر تنظيماً من السابق، وهذا يعتبر مكسباً لك ونقطة إضافية تسجل لمصلحتك



عاطفياً: تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات على نحو كامل



صحياً: تناول كوب من الزهورات يومياً يبعد عنك عوارض الزكام ومفيد للمعدة

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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