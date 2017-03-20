عبد الحميد أباظة || تطبيق التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات كمرحلة أولى

سمر العشري

قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون التأمين الصحي، إن مسودة قانون التأمين الصحي الشامل، تنص على بدء تطبيقه بعد 6 أشهر من إقرار البرلمان له.

وأضاف "أباظة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأحد، أن القانون سيتم تطبيقه جغرافيا بشكل أفقي، نظرا لأنه تطبيقه على مستوى الجمهورية في نفس الوقت يؤدي إلى فشله.

وأوضح رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون التأمين الصحي، أن قانون التأمين الصحي الشامل، سيطبق في 5 محافظات كمرحلة أولى، من المفترض أنه تم الاستقرار عليها، وفق آخر معلومات وصلت اللجنة وهي محافظات: "الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء".

المصدر:البداية

شبكةعيونالإخبارية

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