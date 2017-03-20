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علامات تنذر بقصور الغدة الدرقية

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علامات تنذر بقصور الغدة الدرقية علامات تنذر بقصور الغدة الدرقية

ذكرت مجلة "فرويندين" الألمانية أنه يمكن الاستدلال على القصور الوظيفي للغدة الدرقية من خلال بعض العلامات، مثل زيادة الوزن وتساقط الشعر وجفاف الجلد وشحوبه وبرودته، بالإضافة إلى الحساسية تجاه البرد والإمساك والشعور بالتعب.

وأضافت المجلة في موقعها الإلكتروني أن اتخاذ العرق لرائحة الخل يشير أيضاً إلى القصور الوظيفي للغدة الدرقية، حيث أن تباطؤ عملية الأيض الناجم عن قصور الغدة الدرقية يتسبب في إفراز الجسم للأحماض بشكل مفرط.

ويمكن للطبيب مواجهة قصور الغدة الدرقية من خلال وصف هرمون "ثيروكسين" التخليقي. كما يمكن مواجهة القصور من خلال التغذية الغنية باليود، كاستخدام الملح اليودي والإكثار من منتجات الألبان وتناول الأسماك البحرية، مثل سمك موسى والسلمون والماكريل والرنجة، بمعدل 3 مرات أسبوعياً.

 

المصدر:24

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