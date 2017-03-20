وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا برفع الدعم عن السلع الغذائية

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا جديدًا، وأبلغت به جميع مديريات التموين فى محافظات الجمهورية، إذ ألزم بقالين التموين، بتقليل حصة المواطنين من السلع المدعمة التى تصرف على بطاقات التموين.

ونص القرار الجديد المثير للجدل على أن يصرف بقال التموين لكل فرد على بطاقة التموين كيلو واحد سكر وكيلو واحد أرز وزجاجة زيت عبوة 800 جرام (0.8 لتر).

كما نص القرار على أنه فى حالة نقص أى سلع عن ربط المديرية يتم المتابعة مع فروع شركات الجملة لتوفير تلك الأرصدة من السلع المدعمة غير المتوافرة وإخطار الوزارة فى حينه.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه التعليمات الجديدة ابتداء من اليوم الأول من شهر أبريل القادم 2017، ويتم إخطار الوزارة فى حالة عدم استيفاء الكميات على أن تقوم الوزارة بإخطار الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير تلك السلع.

أيضًا يتم صرف هذه السلع فى حدود الدعم المقرر للفرد وهو (21) جنيه وفى حالة زيادة المشتريات عن قيمة الدعم يتم تحصيل الفرق من المواطن وتوريد المبيعات النقدية لفروع الجملة.

ويقوم البدال التمويني “بقال التموين” فى نهاية كل شهر بعمل محاسبة شهرية مع مكتب التموين.

وتقوم وزارة التموين ومديرياتها والجهات الرقابية التابعة ومباحث التموين بتشديد الرقابة على فروع الجملة والبدالين التموينيين لضمان صرف المقررات التموينية للواطنين وبالأسعار المحددة.

ونص قرار وزير لتموين على المصيلحى، على أن تقوم الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في المواد الأربعة من القرار اعتبارًا من تاريخه.

من جانبه، قال ماجد نادى المتحدث باسم نقابة بقالين التموين، إن قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى، جاء مفاجئ للجميع، وفى بعض من مخازن الجمهورية يقال أنه سيكون هناك تحديد جديد لسلع من أول ابريل بكميات نص عليها قرار الوزير وهى كيلو سكر وكيلو أرز وزجاجة زيت.

وفسر المتحدث باسم نقابة بقالين التموين، القرار بأن سعر كيلو السكر 8 جنيه، وكيلو الأرز 6.50 جنيه، وزجاجة الزيت بـ12 جنيه، أى أن التكلفة الإجمالية 26.50 جنيه أى أن الفرد سيدفع فارق تكلفة يبلغ 5.50 جنيه وهذا عن كل فرد موجود ببطاقة التموين.



المصدر : مصرفايف