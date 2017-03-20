بالفيديو| احذر تناول أسماك البلطي أو البوري من هذه الأماكن لأن بها سم قاتل

شيماء مصطفى

السمك والسرطان

حذرت الإعلامية ” منى العراقي” من تناول الأسماك الموجودة حالياً المستخرجة من الترع والمصارف والأماكن التي يتم إلقاء فيها الصرف الصحي، مؤكدة أنها تسبب الكثير من الأمراض الخطرة مثل الفشل الكلوي وأمراض الكبد والسرطان

تقرير هام

وعرضت الإعلامية تقريراً خطيراً عن بحيرة إد كو من خلال لقاءات إعلامية مع الأهالي، والذي تم إذاعته على قناة ” المحور” الفضائية، مؤكدين أنه يتم إلقاء الصرف الصحي في تلك البحيرة مما يقلل من السماك الصالحة إن وجدت، ويكشف عن مدى معاناة الصيادين هناك.

الكل يدفع الثمن

حيث هاجمت الإعلامية المسئولين وأصحاب القرارات والأغنياء والفقراء، مؤكدة ان الكل سوف يدفع ثمن هذا العمل الإجرامي الذي يضر بصحة الجميع، مؤكدة أن الكل يأكل ثمار هذه الأرض من المياه الملوثة والكل سوف يصاب لا فرق بين الجميع .

تغذية أسماك المزارع

أكدت أستاذ الطفيليات بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة الدكتورة ” نسرين عز الدين”، ان معظم الأسماك التي يتم تغذيتها في المزارع السمكية بها سم قاتل سواء كان بلطي أو بوري، يتم تغذيتها بطرق غير سليمة، حيث يقوم أصحاب المزارع بإطعام الأسماك في تلك المزارع بقايا الطيور النافقة والتي بها العديد من الطفيليات والديدان، والتي تنتقل للإنسان وتسبب له العديد من الأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي وأمراض الكبد

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المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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