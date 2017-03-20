11 قانونًا غريبًا يتم تطبيقها في دول مختلفة: مدينة لا تسمح بــ«الموت» إلا في أوقات معينة

سمر العشري

هل سمعت يوما عن دولة قائمة بدون قوانين؟ بالطبع لا، فكل مدينة أو بلد يجب أن يكون لديها بعض القوانين التي يجب على مواطنيها اتباعها وعدم الانحراف عنها وإلا تقدموا للمحاكمة على الفور.

كل هذا طبيعي جدا، ولكن الغريب أن تجد بلادا وضعت قوانين غريبة لا يستوعبها العقل ولا يمكن أن تنفذ مهما حدث، ومع ذلك يجب على المواطنين أن يردعوا لتلك وإلا سوف يكون العقاب باهظا.

11 قانونا غريبا في 11 دولة مختلفة حول العالم :

11. ميلان :

جاء على الموقع الإلكتروني «List 25» أنك إذا كنت ترغب في زيارة مدينة ميلان، فتأكد من أن تبتسم في كل وقت، فقد فرضت المدينة الإيطالية حظرا على كل من له وجه غاضب.

وينص قانون المدينة على أن تبتسم في كل الأوقات، إلا في الجنازات أو زيارات المستشفى؛ ومن يتجرأ على كسر هذا النظام يمكن أن يواجه غرامة.

10. سنغافورة :

وذكر على نفس الموقع أنه عند السفر إلى سنغافورة، تذكر أن تترك علكتك «اللبانة» في المنزل، ففي عام 2004 -هذه الدولة التي تقع في جنوب شرق آسيا- فرضت حظرا صارما على مضغ العلكة، إلى جانب فرض قانون يمنع شراءها أو بيعها داخل سنغافورة وهناك 500 دولار غرامة لبصق العلكة في الشوارع.

9. كابري :

كابري (جزيرة تقع في منطقة كامبانيا، إيطاليا) وهي مقصد سياحي شهير، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في زيارة تلك الجزيرة الجميلة، فعليك أن تتجنب ارتداء «الشباشب»، حيث يحظر ارتداؤها وكذلك الصنادل لأنها تصدر أصواتا عالية.

8. أسبانيا :

في بلدة الأندلسية، إسبانيا، كان هناك فترة زمنية معينة لا يسمح الموت خلالها ولا يجوز، أي أن الموت أثناء تلك الفترة كان غير قانوني، فكان على الـ4000 نسمة، البقاء على قيد الحياة حتى تكون الحكومة قادرة على شراء أرض وبناء مقابر جديدة عليها.

اعتبر هذا القانون -غير العادي- نكتة بين كل من السياسيين والمواطنين.

7. البرازيل :

المثير للدهشة أن القوانين التي تحظر الموت يمكن العثور عليها في العديد من البلدان، ففي بلدة «بيريتيبا ميريم» البرازيلية، على سبيل المثال، أصدر عمدة البلد القانون السابق نفسه في عام 2005، وقال إن السبب الرئيسي لهذا القانون، أن سكانا لا يهتمون بصحتهم بشكل جيد وسليم، ما جعلهم أكثر عرضة للموت، ويمكن أن يؤدي إلى عبء ثقيل على مقبرة بأكملها.

6. أستراليا :

في ملبورن، أستراليا، تنظيف البيت ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحا خلال أيام الأسبوع، وخلال العاشرة مساءً حتى التاسعة صباحاً في أيام عطلة نهاية الأسبوع- يعتبر شيئاً ضد القانون وعلى مخالفيه التوقيع على غرامة فورا.

5. الدنمارك :

ذكر موقع «Lolwot» الأجنبى أن في الدنمارك، عندما تقوم الأم بإنجاب طفلها، فإن الحكومة الدنماركية تعطيها قائمة بالأسماء المتفق عليها من قبل الحكومة، أما إذا خرج الأبوان عن تلك القائمة، فعليهما أن يأخذا موافقة رسمية من الكنيسة أولا ثم موافقة من الحكومة بعدها على اسم الطفل الجديد.

4. كوريا الجنوبية :

يأتي بنفس الموقع أنه قامت كوريا الجنوبية بحظر ومنع كل الإعلانات التي تقوم بالترويج على الوجبات السريعة، وذلك بسبب أن تلك الإعلانات تتسبب في مرض السمنة المُفرطة لدى الأطفال وتؤدى إلى البدانة المُبكرة.

3. فرنسا :

أعلن موقع «The Richest» أن فرنسا شعرت أن المراهقين يستخدمون كميات كبيرة من صلصة الطماطم (الكاتشب) على حساب المطبخ الفرنسي التقليدي، ومن ثم بدأ يفقد أصالة طعمه، فماذا فعلت؟ منعت الصلصة من الكافتيريات المدرسية، ولكن هناك استثناءً واحداً لهذه القاعدة؛ إذا قام الطلاب بشراء البطاطس المقلية، فيمكن السماح ببعض صلصة الكاتشب بجانبها.

2. كندا :

ذكر نفس الموقع أنه بعد ظهور نتائج سلسلة من الدراسات التي أجريت في كندا حول استخدام عجلات تعليم المشى المخصصة للأطفال، فقد قامت الحكومة بحظرها ومنع شرائها نهائيا وذلك لما تسببه في تأخر المهارات الحركية لدى الطفل ويمكن أن تسبب تشوهات في بناء عضلات رجليه، فمنذ عام 2004، وجب على الآباء أن يقوموا بتعليم مهارة المشى للأطفال على الطريقة التقليدية القديمة.

1. ماليزيا :

في ماليزيا كل شيء أصفر ممنوع؛ من الأحزمة إلى القبعات والأساور، حتى الحذاء، ففي عام 2011، حظرت الحكومة الماليزية اللون الأصفر في الملابس لأنه كان لون مجموعة من نشطاء المعارضة. وكان قرارا غريبا لأن اللون الأصفر هو اللون الملكي في ماليزيا، ويحظى بشعبية كبيرة بسبب أن أهل البلدة يليق بهم هذا اللون ويحبونه.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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