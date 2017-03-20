دراسة || «مدرسات الابتدائي أكثر إقبالًا على الانتحار»

سمر العشري

سردت دراسة بريطانية حديثة قائمة لأكثر المهن التي يُقبل العاملون فيها على الانتحار، في محاولة أن تساعد بياناتها على تفادي المزيد من ضحايا «قتل الذات» مستقبلًا.

وكشفت الدراسة التحليلية التي أجراها «المركز الوطني البريطاني للإحصاءات»، ونشرت نتائجها صحيفة «إندبندنت» البريطانية، الأحد، أن النساء اللواتي يعملن ممرضات في بريطانيا، يَمِلن للانتحار بأكثر من 23%، مقارنة بمعدل الانتحار العام في البلاد.

أما المعلمات في المدارس الابتدائية، فيزيد احتمال انتحارهن بـ42%، عن معدل الانتحار العام ببريطانيا، فيما يقل احتمال انتحار النساء اللواتي يعملن في مجال الثقافة والإعلام بنسبة تصل إلى 69% عن معدلات الانتحار العامة في بريطانيا.

وفي أوساط الرجال، وجدت الدراسة أن العمال الأقل كفاءة مرشحون بأكثر من 3 مرات للإقبال على الانتحار، إضافة لموظفي قطاع البناء، قياسًا بمعدل الانتحار العام في بريطانيا، موضحة أن من يعملون في مجال الرعاية معرضون بصورة أكبر للانتحار، مقارنة بالمعدل العام، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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