بالصور || رئيس وادي دجلة يسخر من مرتضى منصور بسبب «ستانلي»

سمر العشري

سخر ماجد سامي، مالك ورئيس نادي وادي دجلة، من تصريحات المستشار مرتضى منصور، بشأن عدم إمكانية ضم لاعب الفريق المعار للنادي الأبيض "ستانلي"، في ظل ارتفاع سعر الدولار، قائلا له: "ستنانلي بالدولار زي ما كهربا بالدولار".

وأعلن "سامي" عبر صفحته الشخصية "فيس بوك" أنه سيبدأ في تسويق اللاعب للأندية الخليجية مقابل نصف ثمن لاعب الزمالك كهرباء، مشيرا إلى أن رئيس الزمالك يمتلك حلولا ولكنه يقامر طمعا في توفير المال، وهو ما يرفضه الرئيس الدجلاوي.

وتهكم رئيس وادي دجلة، على تصريحات المستشار التي نشر جزءا منها وهو الخاص بأنه سيصدم جمهور الزمالك ما لم يعد الدولار لـ8 جنيهات حتى يشتري اللاعب، قائلا له: "لا رجعلنا ستانلي".

واختتم سامي سخريته، "هزر في المنتزه، هزر في ميامي، بس متهزرش في ستانلي".

وكان مرتضى منصور قد قال عبر إذاعة "راديو مصر" في برنامج "مسا مصر"، لا أستطيع الاحتفاظ بستانلي في الزمالك إلا لو عاد الدولار بثمانية جنيهات، مضيفا أنه إذا لم يعد الدولار بهذا السعر فلا يمكن إلا أن أغني "قل للزمان ارجع يا زمان".

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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