رجيم صحي للتخلص من الوزن الزائد بطريقة صحيحة

شيماء مصطفى

إن كنت ممن يحاولن التخلص من الوزن الزائد للحصول على جسم رشيق، متناسق وخالي من الدهون، سنقدم لك في هذا المقال حمية غذائية صحية غنية بالعناصر الغذائية الأساسية وتتضمن سعرات حرارية بسيطة.

وجبة الفطور لكامل أيام الرجيم

بيضتان مسلوقتان+ حبة خيار+ شريحة مرتديلا

اليوم الأول

الغداء : طبق سلطة خضار ورقية

: طبق سلطة خضار ورقية العشاء : شريحة ستيك من اللحم المشوي دون ملح + علبة زبادي.

اليوم الثاني

الغداء : صدر دجاج مشوي دون جلد +علبة زبادي +ملعقة كبيرة بذر الكتان المطحون.

: صدر دجاج مشوي دون جلد +علبة زبادي +ملعقة كبيرة بذر الكتان المطحون. العشاء: بيضتان مسلوقتان وطبق سلطة خضار ورقيّة.

اليوم الثالث

الغداء: كوب جبن خالي من الدسم.

كوب جبن خالي من الدسم. العشاء: شريحة لحم مشوي أو صدر دجاج دون جلد مشوي

اليوم الرابع

الغداء: حبتان كيوي

حبتان كيوي العشاء: علبة تونة مصفّاة من الزيت ومغسولة بالماء+علبة زبادي+ملعقة صغيرة بذر الكتان المطحون.

اليوم الخامس

الغداء: طبق خضار منوّعة مسلوقة دون ملح.

طبق خضار منوّعة مسلوقة دون ملح. العشاء: علبة تونة مصفّاة من الزيت ومغسولة بالماء +سلطة خضار ورقيّة +كوب لبن خالي من الدسم.

اليوم السادس

الغداء : شريحة لحم مسلوقة +سلطة خضار ورقيّة +ملعقة كبيرة بذر الكتان مطحون.

: شريحة لحم مسلوقة +سلطة خضار ورقيّة +ملعقة كبيرة بذر الكتان مطحون. العشاء: طبق شاورما، أي لحمة الشاورما +الخضار دون خبز

اليوم السابع

الغداء : صدر دجاج مشوي + سلطة خضار ورقيّة + كوب لبن.

: صدر دجاج مشوي + سلطة خضار ورقيّة + كوب لبن. العشاء: 3 شرائح مرتديلا + كوب لبن.

ننصحك عند تطبيق هذا الرجيم بممارسة بعض التمارين الرياضية ثم استريحي. يمكنك استشارة أخصائي التغذية حول هذا الرجيم على الرغم من أنه صحي ومفيد.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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